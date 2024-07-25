Готуйте гаманці: мільйони українців мають сплатити податки за свої квартири

За інформацією Державної податкової служби, на початку липня поточного року було виписано понад 3,2 мільйона податкових наказів на загальну суму 6,6 мільярда гривень. З цієї суми, 1,6 мільярда гривень вже зараховано до місцевих бюджетів.

Об’єктом оподаткування на нерухомість є власники житлових та комерційних об’єктів, які можуть бути як резидентами, так і нерезидентами країни. Розмір податку визначається місцевою владою і залежить від розміру та типу власності.

Включення до податкової бази різних форм власності на нерухомість, таких як квартири, приватні будинки та інші об’єкти, є основою для обчислення податку на житло для приватних осіб. Обчислення податку здійснюється на основі площі, яка перевищує встановлені ліміти:

Квартири : від 60 кв. м.

: від 60 кв. м. Приватні будинки : від 120 кв. м.

: від 120 кв. м. Комбіновані житлові приміщення: від 180 кв. м.

Податкова база визначається як сумарна площа житлової та комерційної нерухомості, у тому числі долі власності. Місцеві ради встановлюють податкові ставки для цих об’єктів, виходячи з їх місцезнаходження та типу. Максимальний розмір ставки не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, яка була встановлена на початок звітного року. У 2023 році, коли мінімальна зарплата була 6 700 гривень, максимальна ставка за квадратний метр не могла бути вищою за 100,5 гривень.

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Для прикладу, якщо у особи в 2023 році була квартира площею 65 кв. м., податок обчислювався наступним чином:

Визначаємо оподатковувану площу: 65кв.м.−60кв.м.=5кв.м.

Розраховуємо податок: 5кв.м.×100,5грн.=502,5грн.

Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м. або площа будинку – 500 кв. м., податок збільшується на 25 000 гривень щорічно за кожен такий об’єкт. Податкові повідомлення про сплату податку відправляються до 1 липня наступного за звітним року.

Податок слід сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення. Платники можуть звернутися до податкової служби для уточнення інформації про:

Об’єкти нерухомості та їх частки.

Загальну площу об’єктів.

Право на податкові пільги.

Розмір податкової ставки.

Суму нарахованого податку.

У разі розбіжностей, податкова служба проводить перерахунок та видає нове податкове повідомлення. Податок на нерухомість є ключовим елементом доходів місцевих бюджетів, що сприяє їх фінансовій стійкості.

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