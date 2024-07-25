Готовьте кошельки: миллионы украинцев должны уплатить налоги за свои квартиры

По информации Государственной налоговой службы, в начале июля текущего года было выписано более 3,2 миллионов налоговых приказов на общую сумму 6,6 миллиарда гривен. Из этой суммы 1,6 миллиарда гривен уже отнесены к местным бюджетам.

Объектом налогообложения на недвижимость есть владельцы жилых и коммерческих объектов, которые могут быть как резидентами, так и нерезидентами страны. Размер налога определяется местными властями и зависит от размера и типа собственности.

Включение в налоговую базу различных форм собственности на недвижимость, таких как квартиры, частные дома и другие объекты является основанием для исчисления налога на жилье для частных лиц. Исчисление налога производится на основе площади, превышающей установленные лимиты:

Квартиры : от 60 кв. м.

: от 60 кв. м. Частные дома : от 120 кв. м.

: от 120 кв. м. Комбинированные жилые помещения: от 180 кв. м.

Налоговая база определяется как суммарная площадь жилой и коммерческой недвижимости, включая судьбы собственности. Местные советы устанавливают налоговые ставки для этих объектов исходя из их местонахождения и типа. Максимальный размер ставки не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на начало отчетного года. В 2023 году, когда минимальная зарплата была 6 700 гривен, максимальная ставка за квадратный метр не могла быть выше 100,5 гривен.

Читайте также: В Украине к концу лета вырастут цены на жилье

К примеру, если у человека в 2023 году была квартира площадью 65 кв. м., налог исчислялся следующим образом:

Определяем облагаемую налогом площадь: 65кв.м.−60кв.м.=5кв.м.

Рассчитываем налог: 5кв.м.×100,5грн.=502,5грн.

Если площадь квартиры превышает 300 кв. м. или площадь дома – 500 кв. м, налог увеличивается на 25 000 гривен ежегодно за каждый такой объект. Налоговые уведомления об уплате налога отправляются до 1 июля следующего за отчетным годом.

Налог следует уплатить в течение 60 дней после получения уведомления. Плательщики могут обратиться в налоговую службу для уточнения информации о:

Объекты недвижимости и их доли.

Общая площадь объектов.

Право на налоговые льготы

Размер налоговой ставки.

Сумму начисленного налога.

В случае разногласий налоговая служба производит перерасчет и выдает новое налоговое уведомление. Налог на недвижимость является ключевым элементом доходов местных бюджетов, что способствует их финансовой стойкости.

Ранее мы рассказывали, какие важные изменения ожидают украинцев в вопросе аренды квартир.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!