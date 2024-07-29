В Україні провели перерахунок пенсій: на скільки зросли виплати

За останні три місяці в Україні спостерігалося збільшення середньої пенсії на суму в 73 гривні, в результаті чого вона досягла позначки в 5816 гривень. Якщо порівняти з січнем 2024 року, коли середня пенсія становила 5385 гривень, то зростання є помітним.

Варто відзначити, що з моменту початку війни середній розмір пенсійних виплат зріс з 3991 гривні до поточних 5816 гривень. Про це пише OBOZ.UA.

Середня пенсія збільшилася на 45,7%, що перевищує рівень інфляції в 35,5% за цей час. Це свідчить про те, що підвищення пенсії повинно компенсувати зростання цін на товари та послуги.

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Починаючи з січня 2022 року, мінімальна пенсія підвищилася з 1934 до 2361 грн, що складає 22%. Однак це зростання не змогло повністю компенсувати інфляцію, через що одержувачі мінімальної пенсії найбільше постраждали.

Що стосується суддів, то вони мають найвищий середній розмір пенсії. На початку 2022 року вона складала 90 822 грн, але з того часу зросла до 105 604 грн. Судді успішно оскаржили обмеження на свої пенсійні виплати, визнавши їх незаконними, і продовжують отримувати пенсії без обмежень за особливим законом.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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