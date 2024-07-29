В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько выросли выплаты

За последние три месяца в Украине наблюдалось увеличение средней пенсии на сумму в 73 гривны, в результате чего она достигла отметки в 5816 гривен. Если сравнить с январем 2024 года, когда средняя пенсия составляла 5385 гривен, то рост является заметным.

Стоит отметить, что с момента начала войны средний размер пенсионных выплат вырос с 3991 гривны до текущих 5816 гривен. Об этом пишет OBOZ.UA.

Средняя пенсия увеличилась на 45,7%, что превышает уровень инфляции в 35,5% за это время. Это свидетельствует о том, что повышение пенсии должно компенсировать рост цен на товары и услуги.

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Начиная с января 2022 года, минимальная пенсия повысилась с 1934 до 2361 грн, что составляет 22%. Однако этот рост не смог полностью компенсировать инфляцию, из-за чего получатели минимальной пенсии больше всего пострадали.

Что касается судей, то они имеют самый высокий средний размер пенсии. В начале 2022 года она составляла 90 822 грн, но с тех пор выросла до 105 604 грн. Судьи успешно обжаловали ограничения на свои пенсионные выплаты, признав их незаконными, и продолжают получать пенсии без ограничений по особому закону.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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