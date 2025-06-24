В Україні різко зросли ціни на ключовий продукт: що вплинуло та коли подешевшає

В Україні спостерігається подальше зростання цін на м'ясо, особливо на яловичину, яка перевищила 330 гривень за кілограм, та курятину. Водночас вартість свинини наразі залишається відносно стабільною, хоча й високою. Втім, в літній період ціни можуть дещо знизитися через сезонне збільшення пропозиції від приватних господарств.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Як зазначив експерт, основним чинником підвищення цін стало скорочення поголів’я худоби, що є наслідком повномасштабної війни. Про це пише OBOZ.UA.

Бойові дії призвели до руйнування тваринницької інфраструктури в багатьох областях, що негативно позначилося на обсягах виробництва. Крім того, вартість курятини зросла й через подорожчання кормів, які становлять більшу частину витрат на вирощування птиці. У зв’язку з цим виробники змушені були перекласти додаткові витрати на споживачів.

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Наразі вартість яловичини в Україні перевищила 330 гривень за кілограм. Курятина також подорожчала, хоча темпи зростання були менш відчутними. Ціни на свинину залишаються відносно стабільними, однак і вона є недоступною для значної частини населення через високу вартість.

У той же час Денис Марчук очікує, що влітку можливе короткочасне зниження цін. Це пов’язано з традиційним сезонним збільшенням пропозиції м’яса від приватних господарств. Подібна ситуація вже спостерігається на ринку яєць, де ціни почали поступово знижуватись. Схожий процес, за прогнозами, може відбутися і щодо м’яса, насамперед курятини.

Загалом в Україні фіксується зростання цін на яловичину та курятину, тоді як вартість свинини залишається відносно стабільною, але все ще високою. Водночас у літній період можливе незначне здешевлення м’ясної продукції через традиційне зростання пропозиції з боку домогосподарств.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні неочікувано подорожчав популярний овоч.

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