Найважливіший продукт для українців здорожчає ще на 20%: названо причини та майбутні ціни

До кінця 2025 року в Україні прогнозується подорожчання хліба ще приблизно на 20%. Це буде логічним продовженням поточної стабільної динаміки зростання цін на 1,5–2% щомісяця. Основними чинниками, які спричиняють це підвищення, залишаються наслідки війни: дефіцит працівників у галузі, інфляційний тиск, зростання витрат на транспортування, а також вплив обсягів врожаю зернових на собівартість виробництва.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, у 2024 році ціни на хліб зросли більш ніж на 20%, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться у 2025 році. "Ситуація по хлібу така, що в нас 2024 рік характеризувався зростанням більше ніж на 20%. Тенденція 2025 року, вона продовжує, в принципі, переходити від з року в рік, де ціна теж на хліб зростає у межах 20%, кожного місяця додаючи по 1,5-2% до ціни, що на сьогоднішній день сформувалась", — пояснив Марчук.

Здорожчання хліба в Україні спричинене рядом важливих факторів, серед яких ключову роль відіграє війна. Повномасштабне вторгнення Росії призвело до суттєвого зменшення кількості робітників у аграрному секторі та харчовій промисловості. У відповідь на це багато підприємств вимушені впроваджувати автоматизовані виробничі процеси, що вимагає значних фінансових вкладень та, як результат, збільшує собівартість хліба.

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"Перший фактор – це фактор, пов'язаний з війною: відсутність достатньої кількості людей на підприємствах чи товаровиробництві, чи переробці. Виробники змушені замінювати людей технологіями і закладати в собівартість", – зазначив експерт.

Ще одним суттєвим фактором, що впливає на зростання цін, залишається продовольча інфляція, яка, як зазначає Марчук, в Україні триває без уповільнення. Подорожчання стосується не лише харчових продуктів, але й сировини, енергоресурсів та різноманітних послуг. Важливу роль у формуванні остаточної вартості хліба відіграють витрати на транспортування, які тісно пов’язані зі зміною цін на паливо.

"Ціна логістики сьогодні, коли відбуваються коливання на паливо, воно теж закладає основу ціноутворення", — підкреслив він. Окрім цього, значний вплив має рівень урожайності зернових культур, особливо пшениці.

Саме вартість пшениці визначає приблизно чверть кінцевої ціни хліба. На врожайність значно впливають нестабільні погодні умови, високі витрати на аграрні ресурси та загальна економічна нестабільність. Усі ці фактори позначаються на вартості борошна та хлібобулочних виробів. "Фактично в собівартість хліба врожай по пшениці, муки, борошна складає у нас 25% від того, який буде у нас врожай, буде також формувати ціну", – пояснив Марчук.

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