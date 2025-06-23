Важнейший продукт для украинцев подорожает еще на 20%: названы причины и будущие цены

До конца 2025 года в Украине прогнозируется подорожание хлеба еще примерно на 20%. Это будет логическим продолжением текущей стабильной динамики роста цен на 1,5-2% ежемесячно. Основными факторами, которые вызывают это повышение, остаются последствия войны: дефицит работников в отрасли, инфляционное давление, рост расходов на транспортировку, а также влияние объемов урожая зерновых на себестоимость производства.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, в 2024 году цены на хлеб выросли более чем на 20%, и эта тенденция, вероятно, продолжится в 2025 году. "Ситуация по хлебу такова, что у нас 2024 год характеризовался ростом более чем на 20%. Тенденция 2025 года, она продолжает, в принципе, переходить от из года в год, где цена тоже на хлеб растет в пределах 20%, каждый месяц добавляя по 1,5-2% к цене, которая на сегодняшний день сформировалась", – пояснил Марчук.

Подорожание хлеба в Украине вызвано рядом важных факторов, среди которых ключевую роль играет война. Полномасштабное вторжение России привело к существенному уменьшению количества рабочих в аграрном секторе и пищевой промышленности. В ответ на это многие предприятия вынуждены внедрять автоматизированные производственные процессы, что требует значительных финансовых вложений и, как результат, увеличивает себестоимость хлеба.

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"Первый фактор – это фактор, связанный с войной: отсутствие достаточного количества людей на предприятиях или товаропроизводстве, или переработке. Производители вынуждены заменять людей технологиями и закладывать в себестоимость", – отметил эксперт.

Еще одним существенным фактором, влияющим на рост цен, остается продовольственная инфляция, которая, как отмечает Марчук, в Украине продолжается без замедления. Подорожание касается не только продуктов питания, но и сырья, энергоресурсов и различных услуг. Важную роль в формировании окончательной стоимости хлеба играют расходы на транспортировку, которые тесно связаны с изменением цен на топливо.

"Цена логистики сегодня, когда происходят колебания на топливо, оно тоже закладывает основу ценообразования", – подчеркнул он. Кроме этого, значительное влияние имеет уровень урожайности зерновых культур, особенно пшеницы.

Именно стоимость пшеницы определяет примерно четверть конечной цены хлеба. На урожайность значительно влияют нестабильные погодные условия, высокие затраты на аграрные ресурсы и общая экономическая нестабильность. Все эти факторы сказываются на стоимости муки и хлебобулочных изделий. "Фактически в себестоимость хлеба урожай по пшенице, муки, муки составляет у нас 25% от того, какой будет у нас урожай, будет также формировать цену", – пояснил Марчук.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожает ключевой продукт питания.

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