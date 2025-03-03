В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: яка зараз ціна за кілограм

В Україні спостерігається поступове здешевлення тепличних огірків. Це зумовлено зростанням їхньої пропозиції на ринку.

Аналітики зазначають, що майже всі тепличні господарства України вже вийшли на ринок зі своєю продукцією, що спричинило здешевлення даного овочу. Про це інформує EastFruit.

Таким чином, зараз ціна на огірки становить 80–120 грн за кілограм ($1,93–2,89/кг), що в середньому на 11% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

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"Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту на тепличні огірки. Гуртові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб", – зазначається у матеріалі.

За словами експертів, наразі українські тепличні господарства змушені продавати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року.

Сільгоспвиробники припускають подальше здешевлення в цьому сегменті, оскільки обсяг продукції постійно зростає, тоді як темпи її реалізації залишаються низькими.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що ціни на один з базових продуктів знизяться вже з березня.

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