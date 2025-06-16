В Україні істотно подешевшали огірки: скільки тепер коштують

В Україні зафіксовано суттєве зниження цін на тепличні огірки. Впродовж минулого робочого тижня реалізація цього овоча відбувалася за ціною 25–48 грн/кг, що приблизно на 15% менше порівняно з попереднім тижнем. Така динаміка зумовлена значним надходженням продукції з літніх теплиць, розташованих у південних областях країни.

Про це інформує проєкт EastFruit. Уточнюється, що загалом нинішнє зниження цін є сезонним і відповідає звичним ринковим тенденціям.

"При цьому більшість великих гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Оскільки пропозиція огірка з літніх теплиць продовжує збільшуватися, а темпи збуту цієї продукції дещо знизились", – зазначається у матеріалі.

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Ціни на огірки в супермаркетах України

У торговельних мережах огірки наразі продовжують втрачати в ціні. Так, згідно з інформацією "Мінфіну", 14 червня середня вартість гладких огірків становила 60,37 грн за кілограм, що майже на 21 грн менше порівняно із середньою ціною у травні.

У цілому мережі супермаркетів встановили ціни в діапазоні від 49,9 до 81,3 грн за кілограм. Зокрема:

Auchan – 49,9 грн/кг;

Metro – 49,9 грн/кг;

Megamarket – 81,3 грн/кг.

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