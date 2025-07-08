В Україні суттєво зросли ціни на важливий продукт: скільки тепер коштує

В Україні значно зросли ціни на курятину (нефасовану). Зокрема, станом на 8 липня великі супермаркети реалізують стегно за середньою ціною 154 грн/кг, що на понад 15 грн дорожче порівняно з червнем. Однією з причин подорожчання називають підвищення вартості кормів.

Цю інформацію наводить Ukrainian Agribusiness Club. Автори матеріалу вказують, що до кінця літа ціни на м'ясо (не лише курятину) можуть зрости на 5-7%. Про це пише OBOZ.UA. Основними причинами цього є:

подальше здорожчання кормів;

зменшення поголів'я свиней та великої рогатої худоби.

"На ринку фіксується суттєве зростання цін на м'ясо. ...Суттєве здорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми", – зазначається у повідомленні.

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Які ціни на курятину в супермаркетах України

Згідно з даними сайту "Мінфін", 6 липня деякі супермаркетні мережі встановили ціни на куряче стегно в межах 214-239,1 грн/кг. Зокрема:

Novus – 149 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг.

Гомілка продається в середньому за 94,5 грн/кг, що на понад 4 грн дорожче за середню ціну червня. Ціни в супермаркетах наступні:

Novus – 79,99 грн/кг;

Megamarket – 109 грн/кг.

Ціна тушки зросла майже на 3 грн і становить в середньому 119,75 грн/кг. В деяких супермаркетах її можна знайти за такими цінами:

Novus – 114 грн/кг;

Megamarket – 125,5 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно впала вартість низки продуктів.

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