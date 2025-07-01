В Україні значно впала вартість низки продуктів: що подешевшало

Протягом минулого тижня (з 23 по 29 червня) в Україні суттєво знизилися ціни на буряк, цибулю та смородину. Причиною стали різке збільшення обсягів на ринку та погіршення якості продукції. У той же час подорожчали солодкий перець, морква та персики – через обмежену кількість на ринку та стабільно високий попит на ці товари.

Як зазначають експерти EastFruit, цього тижня найбільше втратила в ціні столовий буряк. Якщо раніше його реалізовували по 25–40 гривень за кілограм, то зараз вартість знизилася до 15–20 гривень.

Схожа ситуація спостерігається і з ріпчастою цибулею нового врожаю – її ціна опустилася до 14–25 грн за кілограм, хоча ще минулого тижня вона коштувала 25–40 грн. Основною причиною здешевлення стало стрімке зростання пропозиції: одночасно на ринок вийшли численні виробники, які почали активно збирати урожай. Це призвело до короткочасного перенасичення ринку, що й спричинило стрімке зниження вартості.

Водночас морква увійшла до переліку найдорожчих овочів. Її ціна піднялася до 50–55 грн/кг, що помітно вище, ніж тиждень тому. Така тенденція традиційна для початку сезону: пропозиція ще обмежена, натомість попит залишається стабільно високим як з боку споживачів, так і оптових закупівельників.

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Ціни на ранню картоплю теж дещо зросли – наразі вона коштує 15–22 грн за кілограм. Це пов’язано з тим, що запаси торішнього врожаю вичерпуються, а нова картопля ще не надійшла на ринок у достатній кількості.

Серед сезонних новинок з’явився солодкий перець, який цього тижня продається за 100–160 грн/кг — доволі висока вартість. Основна причина – дефіцит пропозиції при підвищеному попиті. В кількох областях лише почався збір, тому продукції поки що мало.

Натомість огірки та помідори стали більш доступними для споживачів. Ціни на огірки зараз коливаються в межах 15–30 грн за кілограм, тоді як томати можна придбати за 55–85 грн/кг. Це пояснюється завершенням основного збору тепличної продукції та активним надходженням овочів з відкритого ґрунту на ринки.

Ситуація на ринку фруктів та ягід залишається неоднозначною. Наприклад, черешня, попри те що сезон у розпалі, дещо знизилася в ціні – з 120–150 грн до 115–130 грн за кілограм. Причиною стало зниження якості частини продукції, що змушує продавців зменшувати вартість, аби швидше реалізувати товар.

Ціни на абрикоси також пішли вниз – наразі їх вартість становить 80–100 грн за кілограм, залежно від сорту та регіону продажу. А от персики, навпаки, подорожчали до 100–120 грн/кг. Зростання цін пояснюється обмеженою кількістю якісного товару на ринку.

Українська лохина лише починає з’являтися у продажу – перші партії вже доступні, але ціна ще коливається залежно від регіону та обсягів постачання. Тим часом смородина значно втратила в ціні. Як червона, так і чорна представлена на ринку у великій кількості, тож продавці змушені знижувати цінник, аби уникнути псування ягід.

Ціна на садову суницю наразі коливається в межах 75–120 грн за кілограм. Вартість визначається свіжістю ягоди, її сортом та регіоном вирощування. Найнижчі ціни традиційно фіксуються на півдні країни, тоді як у центральних регіонах продукт коштує значно дорожче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в липні в Україні очікується здешевшання ряду продуктів.

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