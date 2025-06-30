В Україні продовжує дешевшати популярний літній продукт: названо оновлені ціни

В Україні протягом минулого тижня ціна на черешню знизилася на 18% – тепер вона коштує від 110 до 160 грн за кілограм. Попри це, вартість все ще залишається удвічі вищою, ніж у цей самий період минулого року. Через дощову погоду та погіршення якості ягід прогнозується нове зниження цін уже найближчими днями.

За даними аналітичного проєкту EastFruit, ще тиждень тому ціни на черешню тримались у межах 140–200 грн за кілограм. Таким чином, за останні сім днів її вартість знизилась у середньому на 18%.

Головною причиною здешевлення черешні стали затяжні дощі, які негативно позначилися на якості врожаю. Надмірна вологість спричинила розтріскування плодів, їх швидке псування та втрату привабливого зовнішнього вигляду. У результаті така продукція має короткий термін зберігання, і сільгоспвиробники змушені реалізовувати її за зниженими цінами, аби встигнути продати до початку псування.

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За словами фермерів і продавців, цьогорічний сезон став одним із найскладніших для садівничої галузі. Нестабільна погода знижує як врожайність, так і прибутки, тоді як споживачі не готові платити ту ціну, яку очікують отримати виробники. Це створює складну ситуацію на ринку, де вартість ягід більше залежить від терміновості збуту, ніж від реального попиту.

Втім, слід зауважити, що нинішні ціни на черешню все ще майже вдвічі перевищують торішні показники. У той самий період 2024 року вартість ягоди була значно нижчою. Експерти припускають подальше здешевлення вже найближчого тижня, особливо якщо погодні умови не покращаться, а темпи продажу залишатимуться слабкими. Така ситуація може тимчасово активізувати попит з боку покупців, які матимуть можливість придбати черешню за більш доступною ціною.

Скільки коштує черешня в українських супермаркетах

Згідно з аналізом OBOZ.UA, станом на 23 червня вартість черешні в найбільших роздрібних мережах коливається в межах 270–379 грн за кілограм. Це приблизно у 2–2,5 раза перевищує ті ціни, за якими її продають безпосередньо фермери. Зокрема:

"Сільпо" – 189 грн/кг;

"Фора" – 199,90 грн/кг;

"АТБ" – 202,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в липні в Україні очікується здешевшання ряду продуктів.

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