В Украине продолжает дешеветь популярный летний продукт: названы обновленные цены

В Украине в течение прошлой недели цена на черешню снизилась на 18% – теперь она стоит от 110 до 160 грн за килограмм. Несмотря на это, стоимость все еще остается вдвое выше, чем в этот же период прошлого года. Из-за дождливой погоды и ухудшения качества ягод прогнозируется новое снижение цен уже в ближайшие дни.

По данным аналитического проекта EastFruit, еще неделю назад цены на черешню держались в пределах 140-200 грн за килограмм. Таким образом, за последние семь дней ее стоимость снизилась в среднем на 18%.

Главной причиной удешевления черешни стали затяжные дожди, которые негативно сказались на качестве урожая. Чрезмерная влажность вызвала растрескивание плодов, их быструю порчу и потерю привлекательного внешнего вида. В результате такая продукция имеет короткий срок хранения, и сельхозпроизводители вынуждены реализовывать ее по сниженным ценам, чтобы успеть продать до начала порчи.

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По словам фермеров и продавцов, нынешний сезон стал одним из самых сложных для садоводческой отрасли. Нестабильная погода снижает как урожайность, так и прибыли, тогда как потребители не готовы платить ту цену, которую ожидают получить производители. Это создает сложную ситуацию на рынке, где стоимость ягод больше зависит от срочности сбыта, чем от реального спроса.

Впрочем, следует заметить, что нынешние цены на черешню все еще почти вдвое превышают прошлогодние показатели. В тот же период 2024 года стоимость ягоды была значительно ниже. Эксперты предполагают дальнейшее удешевление уже на ближайшей неделе, особенно если погодные условия не улучшатся, а темпы продаж будут оставаться слабыми. Такая ситуация может временно активизировать спрос со стороны покупателей, которые будут иметь возможность приобрести черешню по более доступной цене.

Сколько стоит черешня в украинских супермаркетах

Согласно анализу OBOZ.UA, по состоянию на 23 июня стоимость черешни в крупнейших розничных сетях колеблется в пределах 270-379 грн за килограмм. Это примерно в 2-2,5 раза превышает те цены, по которым ее продают непосредственно фермеры. В частности:

"Сельпо" – 189 грн/кг;

"Фора" – 199,90 грн/кг;

"АТБ" – 202,90 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле в Украине ожидается удешевление ряда продуктов.

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