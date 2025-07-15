В Україні у кілька разів зростуть виплати жінкам після народження дитини: скільки платитимуть

В Україні розмір одноразових виплат жінкам після народження дитини збільшиться до 50 000 гривень. Крім того, значно підвищиться допомога для матерів, які не мають трудового стажу.

Так, у понеділок, 14 липня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, що стосується допомоги родинам до та після народження дитини. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує "24 Канал".

За його словами, закон передбачає значне збільшення одноразової виплати жінкам після народження дитини – з 10 300 гривень до 50 000 гривень.

Для жінок, які народили дитину, але не мають трудового стажу, допомога також буде значно збільшена. Після прийняття закону виплата становитиме 7 000 гривень на місяць (зараз вона менша за 1 000 гривень).

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Також плануються щомісячні виплати одному з батьків або опікуну на догляд за дитиною до її досягнення віку 1 року. Розмір цих виплат уряд визначить окремо.

Збережеться й допомога при народженні дитини у вигляді натуральних товарів або грошової компенсації – так званий "Пакунок малюка". Його розмір перевищить 7 500 гривень.

Які ще види допомоги планує уряд

Уряд також запроваджує програму "єЯсла", яка дає батькам можливість вибору після того, як дитина досягне 1 року: повернутися до роботи або залишатися вдома до трьох років.

Якщо батьки виберуть повернення на роботу, держава надаватиме їм щомісячну допомогу у розмірі 8 000 гривень. Якщо ж вони вирішать залишитися вдома та виховувати дитину, єдиний соціальний внесок за батьків буде сплачуватися до досягнення дитиною трьох років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка допомога передбачена при народженні другої дитини у 2025 році.

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