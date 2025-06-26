Соціальна перебудова: як в Україні трансформують систему підтримки населення

В Україні змінюється підхід до соціальної підтримки: замість фінансування утримання соцзакладів держава почне закуповувати послуги у найефективніших постачальників – як державних, так і приватних. Також впроваджується нова трирівнева модель допомоги, яка включає кейс-менеджмент на рівні громад, центри життєстійкості, а також спеціалізовані сервіси з догляду та соціальної адаптації.

Під час презентації соціальних змін під назвою "Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України" міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про суттєві нововведення у цій сфері. Зокрема, зміни торкнуться як організаційної моделі, так і принципів фінансування. Замість утримання соціальних установ держава переходить до практики закупівлі послуг у найкращих надавачів.

"Модель з фінансуванням установ себе не виправдала. Наша мета – створити конкурентний ринок, де перемагатиме якість. Надання соціальних послуг буде відкритим як для державних структур, так і для приватних організацій", – підкреслила Жолнович.

У реформі закладено трирівневу систему з шістьма основними напрямами роботи та 20 типовими пакетами послуг. За словами міністерки, це дозволить ліквідувати плутанину з понад 40 чинними видами соцдопомоги й забезпечити адресну та дієву підтримку тим, хто її потребує.

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Перший рівень нової системи – це базовий супровід. У кожній громаді має з’явитися кейс-менеджер, яким може бути, наприклад, сімейний лікар. Така особа матиме повну картину ситуації в родині й у громаді загалом і забезпечуватиме ефективне скерування до необхідних послуг.

Другий компонент реформи – розвиток громад через залучення волонтерів та відкриття центрів життєстійкості. "Ці центри вже працюють у різних регіонах і демонструють позитивну динаміку з точки зору залучення людей. Принаймні ще десятиліття ця послуга залишатиметься актуальною", – зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона також навела приклад з Ізраїлю, де у разі надзвичайної ситуації люди одразу отримують повідомлення з центру підтримки. Україна має впровадити подібну систему сповіщень, що працюватиме за аналогічним принципом.

Третій рівень реформи охоплює спеціалізовані послуги – зокрема догляд за людьми з хронічними захворюваннями, підтримку після травм, допомогу в адаптації, послугу "соціального таксі" та сприяння поверненню до працевлаштування. "Послуги з догляду є незамінними. Але наш фокус має бути на денному догляді, адже він дає змогу родинам зберігати звичний ритм життя: члени сім’ї можуть працювати, залишаючись поруч з близькими, не порушуючи емоційних зв’язків. Стаціонар – це виняткове рішення", – наголосила міністерка Оксана Жолнович.

Крім того, запроваджуються нові сервіси – оцінювання працездатності, допомога у пристосуванні житла, соціальна підтримка у лікарнях тощо. Оновлена модель також включає профілактичні інструменти, що мають запобігти розвитку критичних життєвих ситуацій. За словами Жолнович, постійна участь держави в процесах соціалізації – запорука того, що жоден громадянин не почуватиметься покинутим.

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