Социальная перестройка: как в Украине трансформируют систему поддержки населения

В Украине меняется подход к социальной поддержке: вместо финансирования содержания соцзаведений государство начнет закупать услуги у самых эффективных поставщиков – как государственных, так и частных. Также внедряется новая трехуровневая модель помощи, которая включает в себя кейс-менеджмент на уровне общин, центры жизнестойкости, а также специализированные сервисы по уходу и социальной адаптации.

Во время презентации социальных изменений под названием "Реформа заботы: трансформация социальных услуг Украины" министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила о существенных нововведениях в этой сфере. В частности, изменения коснутся как организационной модели, так и принципов финансирования. Вместо содержания социальных учреждений государство переходит к практике закупки услуг у лучших поставщиков.

"Модель с финансированием учреждений себя не оправдала. Наша цель – создать конкурентный рынок, где будет побеждать качество. Предоставление социальных услуг будет открыто как для государственных структур, так и для частных организаций", – подчеркнула Жолнович.

В реформе заложена трехуровневая система с шестью основными направлениями работы и 20 типовыми пакетами услуг. По словам министерши, это позволит ликвидировать путаницу с более чем 40 действующими видами соцпомощи и обеспечить адресную и действенную поддержку нуждающимся.

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Первый уровень новой системы – это базовое сопровождение. В каждом обществе должен появиться кейс-менеджер, которым может быть, например, семейный врач. Такое лицо будет иметь полную картину ситуации в семье и в обществе в целом и будет обеспечивать эффективное направление необходимых услуг.

Второй компонент реформы – развитие общин через привлечение волонтеров и открытие центров жизнестойкости. Эти центры уже работают в разных регионах и демонстрируют положительную динамику с точки зрения привлечения людей. По крайней мере, еще десятилетие эта услуга будет оставаться актуальной", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она также привела пример из Израиля, где в случае чрезвычайной ситуации люди сразу получают сообщения из центра поддержки. Украина должна внедрить подобную систему уведомлений, которая будет работать по аналогичному принципу.

Третий уровень реформы включает специализированные услуги – в частности уход за людьми с хроническими заболеваниями, поддержку после травм, помощь в адаптации, услугу "социального такси" и содействие возвращению к трудоустройству. "Услуги по уходу незаменимы. Но наш фокус должен быть на дневном уходе, ведь он позволяет семьям сохранять привычный ритм жизни: члены семьи могут работать, оставаясь рядом с близкими, не нарушая эмоциональные связи. Стационар – это исключительное решение", – подчеркнула министерша Оксана Жолнович.

Кроме того, вводятся новые сервисы – оценка работоспособности, помощь в приспособлении жилья, социальная поддержка в больницах и т.д. Обновленная модель также включает профилактические инструменты, которые предотвратят развитие критических жизненных ситуаций. По словам Жолнович, постоянное участие государства в процессах социализации – залог того, что ни один гражданин не будет чувствовать себя покинутым.

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