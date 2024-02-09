В Україні зріс мінімальний страховий внесок: скільки доведеться заплатити за пенсію

В Україні зріс розмір мінімального пенсійного внеску, який потрібен для купівлі страхового стажу за повний місяць трудової діяльності. Це сталося через підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році.

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Про це повідомило видання "На пенсії". З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати становить 7100 гривень.

У результаті збільшився розмір мінімального страхового внеску, який розраховується як 22% від мінімальної зарплати.

Після підвищення мінімальної заробітної плати з початку 2024 року змінився і мінімальний страховий внесок для зарахування до страхового стажу одного повного місяця трудової діяльності. Відтепер за місяць стажу доведеться заплатити 1562 гривні (7100 гривень х 22%).

З 1 квітня в Україні відбудеться ще одне підвищення мінімальної зарплати до 8000 гривень. У результаті розмір добровільного пенсійного внеску збільшиться до 1760 гривень. Проте максимальний розмір пенсійних внесків, які розраховуються як 22% від 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати становить з 1 січня 23430 гривень (106 500 гривень х 22%), а з 1 квітня буде 26400 гривень (120 000 грн х 22%).

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Хто може сплачувати добровільні пенсійні внески:

Усі українці можуть взяти добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Внески можна сплачувати не лише за себе, але й за інших людей, що зареєстровані у ПФУ, як застраховані особи, але ще не вийшли на пенсію.

Зокрема, людина сама визначає, скільки платити та з якою періодичністю. Проте для зарахування повного місяця стажу розмір внеску повинен бути не меншим за мінімальний. Також до стажу зараховується той місяць, в якому гроші надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Для того, аби взяти участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування потрібно укласти відповідний договір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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