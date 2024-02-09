В Украине вырос минимальный страховой взнос: сколько придется заплатить за пенсию

В Украине вырос размер минимального пенсионного взноса, который необходим для покупки страхового стажа за полнолуние трудовой деятельности. Это произошло из-за повышения минимальной заработной платы в 2024 году.

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Об этом сообщило издание "На пенсии". С 1 января 2024 размер минимальной заработной платы составляет 7100 гривен.

В результате увеличился размер минимального страхового взноса, рассчитываемый как 22% от минимальной зарплаты.

После повышения минимальной заработной платы с начала 2024 года изменился и минимальный страховой взнос для отнесения в страховой стаж одного полнолуния трудовой деятельности. Теперь за месяц стажа придется заплатить 1562 гривны (7100 гривен х 22%).

С 1 апреля в Украине пройдет еще одно повышение минимальной зарплаты до 8000 гривен. В результате, размер добровольного пенсионного взноса увеличится до 1760 гривен. Однако максимальный размер пенсионных взносов, которые рассчитываются как 22% от 15-кратного размера минимальной заработной платы, составляет с 1 января 23430 гривен (106 500 гривен х 22%), а с 1 апреля будет 26400 гривен (120 000 грн х 22%).

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Кто может платить добровольные пенсионные взносы

Все украинские могут принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Взносы можно платить не только за себя, но и за других людей, зарегистрированных в ПФУ, как застрахованных лиц, но еще не вышедших на пенсию.

В частности, человек сам определяет, сколько платить и с какой периодичностью. Однако для зачисления полнолуния стажа размер взноса должен быть не меньше минимального. В стаж засчитывается тот месяц, в котором деньги поступили на счет Пенсионного фонда.

Для того чтобы принять участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования нужно заключить соответствующий договор.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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