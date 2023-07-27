До України може повернутися COVID-19: попередження МОЗ

У МОЗ попереджують, що восени Україна може зіткнутися з новим сплеском захворюваності на COVID-19. Це станеться, якщо темпи вакцинації продовжать знижуватися.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що з початку літа почав знижуватися рівень охоплення щепленнями проти коронавірусу.

Якщо темпи вакцинації продовжуватимуть знижуватися, восени медична система може зіткнутися зі сплеском захворюваності на COVID-19, йшлося в повідомленні.

Зокрема, станом на 15 липня, другу дозу вакцини проти коронавірусу не отримали понад 870 тисяч українців. Тоді як загальний рівень охоплення щепленнями по Україні залишається нижчим за 70% серед загального населення та 30% – серед тих, кому за 60 років.

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Нині в Україні є в наявності понад 7 мільйонів доз вакцини. Вони є безкоштовними. Зокрема, щеплення можна зробити у сімейного лікаря або в пункті вакцинації.

У МОЗ наголосили, що 4 щеплення – це загальний рекомендований курс з вакцинації проти COVID-19. Перший бустер варто робити через п'ять місяців після первинного курсу вакцинації, другий бустер рекомендовано робити всім повнолітнім українцям з інтервалом щонайменше чотири місяці після першого.

Також в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 з 5-річного віку. Для щеплень дітей 5-11 років використовують спеціальну вакцину Comirnaty, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей, старших 12 років, додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповідали, що потрібно робити, якщо ви пропустили термін введення третьої дози вакцини проти коронавірусу. Повний курс вакцинації проти COVID-19 можна отримати однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої вакцини, дозволеної в Україні.

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