В Україну прибули перші американські системи ППО Patriot – міністр оборони Польщі

Україна вже отримала американські системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю виданню LA RAZÓN.

"Завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard", – сказав польський міністр зазначивши, що Польща при цьому виступила не лише головним пунктом передачі допомоги Україні, але й одним з найбільших донорів.

Видання зазначає, що Польща є однією з країн, яка найбільше потерпає від російського вторгнення в Україну, оскільки війна триває безпосередньо біля її кордонів. Країна вже передала Україні зброї на понад 2,2 млрд євро.

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Маріуш Блащак зауважив, що Польща допомагає Україні не лише у військовій сфері, а й у гуманітарній та дипломатичній. "Тому що ми знаємо, що таке людські страждання, тому що ми знаємо, до чого призводить війна, тому що ми знаємо, на що здатна росія. Просто подивіться на історію Польщі. Передусім Польща, Європа, увесь світ не можуть допустити брутального порушення повоєнного геополітичного порядку, воєнних злочинів, ігнорування встановлених кордонів та міжнародних угод. Якщо ми це дозволимо, путін не зупиниться", – додав він.

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Нагадаємо, 21 грудня 20222 року США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів. Цей пакет включав зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Що відомо про MIM-104 Patriot

Очікується, що наступний пакет допомоги Україні також включатиме системи протиповітряної оборони MIM-104 "Patriot" – американський зенітний ракетний комплекс, який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon з 1963 року в США для заміни системи MIM-14 "Найк Геркулес" як основна платформа повітряного захисту на середніх та великих висотах і системи MIM-23 Hawk як платформа повітряного тактичного захисту на середніх висотах.

Patriot є платформою перехоплення балістичних ракет, причому з появою PAC-3, це завдання є основним призначенням комплексу. У жовтні 1980 р. було підписано контракт на виробництво комплексу, і в грудні 1981 р. комплекс був поставлений у війська.

Назва системи "Patriot" може бути також розтлумачена як акронім від фрази англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target (РЛС супроводу з фазованими антенними гратками для перехоплення цілей).

Вартість постачання 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем може доходити до $ 9 млрд (містить: 36 ПУ ЗУР "Петріот" PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР "Петріот" PAC-3 , 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованими peшітками, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Характеристики MIM-104 Patriot

максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;

Кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);

максимальна швидкість цілі – 2200 м/с;

діаметр ракети – 254 мм;

довжина ракети – 5010 мм;

маса ракети – 318 кг.

24 лютого 2023 року стало відомо, що до України з Польщі прибули перші бойові танки Leopard 2.

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