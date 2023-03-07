В Украину прибыли первые американские системы ПВО Patriot – министр обороны Польши

Украина уже получила американские системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию LA RAZÓN.

"Благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности батареи Patriot и первые танки Leopard", — сказал польский министр, отметив, что Польша при этом выступила не только главным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров.

Издание отмечает, что Польша является одной из стран, которая больше всего страдает от российского вторжения в Украину, поскольку война идет непосредственно у ее границ. Страна уже передала Украине оружия более чем на 2,2 млрд евро.

Видео дня

Мариуш Блащак отметил, что Польша помогает Украине не только в военной сфере, но и гуманитарной и дипломатической. "Потому что мы знаем, что такое человеческие страдания, потому что мы знаем, к чему приводит война, потому что мы знаем, на что способна россия. Просто посмотрите на историю Польши. Прежде всего, Польша, Европа, весь мир не могут допустить грубого нарушения послевоенного геополитического порядка, военных преступлений, игнорирования установленных границ и международных соглашений. Если мы это позволим, путин не остановится", – добавил он.

Читайте также: Нидерланды рассматривают возможности для передачи Украине системы ПВО Patriot

Напомним, 21 декабря 20222 года США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине на почти два миллиарда долларов. Этот пакет включал зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Что известно о MIM-104 Patriot

Ожидается, что следующий пакет помощи Украине также будет включать в себя системы противовоздушной обороны MIM-104 "Patriot" – американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Производится компанией Raytheon с 1963 г. в США для замены системы MIM-14 "Найк Геркулес" как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах и системы MIM-23 Hawk как платформа воздушной тактической защиты на средних высотах.

Patriot является платформой перехвата баллистических ракет, причем с появлением PAC-3, эта задача является основным предназначением комплекса. В октябре 1980 г. был подписан контракт на производство комплекса, и в декабре 1981 г. комплекс был поставлен в войска.

Название системы "Patriot" может быть также истолковано как акроним от фразы англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target (РЛС сопровождения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей).

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем может доходить до $9 млрд (содержит: 36 ПУ ЗУР "Петриот" PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР "Петриот" PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированными решетками, 10 контрольных станций захвата цели).

Характеристики MIM-104 Patriot

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

максимальная скорость цели – 2200 м/с;

диаметр ракеты – 254 мм;

длина ракеты – 5010 мм;

масса ракеты – 318 кг.

24 февраля 2023 стало известно, что в Украину из Польши прибыли первые боевые танки Leopard 2.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!