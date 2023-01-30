У Великій Британії обрали найпотворнішого собаку: як виглядає переможець

Сім собак у Великій Британії змагались за титул "найпотворніших". Один з песиків, на ім'я Пеггі виборов це звання.

Переможцем став собака, що є сумішшю двох порід – мопса та китайської чубатої. Власник новоспеченої найпотворнішої собаки Британії вже заявив, що для нього чотирирічна Пеггі "красива як всередині, так і зовні".

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Як повідомляє видання NewsRebeat, за звання найбільш негарної собаки боролися:

Марні – французький бульдог

Вінстон Джордж – британський бульдог

Пеггі, який став переможцем

Джаз Белла – мопс

Роджер - суміш порід мопса та тойпуделя

Mіло – блакитний французький бульдог

Організатори конкурсу сказали: "Ми ніколи не думали, що відкриємо зірку, але це саме те, що сталося". Тепер переможець отримає безплатну стрижку та професійну фотосесію у подарунок за перше місце.

Власниця Пеггі 36-річна Холлі Міддлтон зауважила: "Ми схильні вважати, що Пеггі — це не стандартна собака, і ми добре знаємо, що деякі люди називали б Пеггі потворною. Це завжди в жартівливій формі, і ми не ображаємося, як і вона. Хоч деякі люди вважають незвичайну зовнішність Пеггі дивною, а в рідкісних випадках відштовхуючою. Й попри те, що Пеггі виграла титул найпотворнішої собаки у Великій Британії, ми вважаємо, що вона красива як всередині, так і зовні, і не змінили б її ні на що".

Один із засновників конкурсу сказав: "Я жодного разу не думав, що ми знайдемо таку собаку, як вона, яка вміє бути водночас і потворною, і такою милою".

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