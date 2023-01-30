В Великобритании выбрали самую безобразную собаку: как выглядит победитель

Семь собак в Великобритании соревновались за титул "самых безобразных". Одна из собачек, по имени Пегги завоевал это звание.

Победителем стала собака, являющаяся смесью двух пород – мопса и китайской хохлатой. Владелец новоиспеченной уродливейшей собаки Британии уже заявил, что для него четырехлетняя Пегги "красивая как внутри, так и снаружи".

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Как сообщает издание NewsRebeat, за звание самой некрасивой собаки боролись:

Марни – французский бульдог

Уинстон Джордж – британский бульдог

Пегги, ставший победителем

Джаз Белла – мопс

Роджер - смесь пород мопса и той-пуделя

Mило – голубой французский бульдог

Организаторы конкурса сказали: "Мы никогда не думали, что откроем звезду, но это именно то, что произошло". Теперь победитель получит бесплатную стрижку и профессиональную фотосессию в подарок за первое место.

Владелец Пегги 36-летняя Холли Миддлтон отметила: "Мы склонны считать, что Пегги — это не стандартная собака, и мы хорошо знаем, что некоторые люди называли бы Пегги безобразной. Это всегда в шутливой форме, и мы не обижаемся, как и она. Хотя некоторые люди считают необычную внешность Пегги странной, а в редких случаях отталкивающей, несмотря на то, что Пегги выиграла титул самой безобразной собаки в Великобритании, мы считаем, что она красива как внутри, так и снаружи, и не изменили бы ее ни на что. ".

Один из основателей конкурса сказал: "Я ни разу не думал, что мы найдем такую собаку, как она, которая умеет быть одновременно и безобразной, и такой милой".

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