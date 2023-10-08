У ЗСУ оцінили ініціативу щодо підвищення мобілізаційного віку до 70 років

Українські депутати Верховної Ради розглядають можливість підвищення мобілізаційного віку до 70 років, що викликало обговорення в Збройних Силах України.

Офіцер резерву Повітряних Сил ЗСУ, Андрій Крамаров, висловив свою думку щодо цієї ініціативи та вказав на її недоліки, про що пише сайт enovosty.com.

Читайте також: У ТЦК пояснили, кому варто чекати мобілізації

Крамаров вважає, що новий законопроект Верховної Ради не лише є незатребуваним, але також веде до неправильного та згубного напрямку. Він підкреслив, що в Україні існує велика кількість молодих людей, які готові захищати свою Батьківщину.

За словами Крамарова, чоловіків віком до 35 років можна значно швидше підготувати до військової служби та ознайомити їх з новими засобами озброєння. Він зауважив, що його покоління вже заплатило високу ціну за життя в демократичній та незалежній Україні.

Військовий критикує наміри народних депутатів щодо підвищення вікового обмеження для чоловіків, які можуть служити у ЗСУ.

"Щодо підвищення призовного віку до 70 років - це для мене особисто вже не батьки, але дідусі. Мобілізація громадян такого віку – це абсолютно неправильно. Так, у нас немає певної, скажімо, таблиці, в якій все розписано відповідно до віку. Але реакція, аудіовізуальні засоби спостереження кожної людини також відрізняються з віком", – зазначив Андрій Крамаров.

Представник ЗСУ нагадав, що молодішому чоловікові легше служити, ніж тому, хто вже належить до літнього віку. Однак він розуміє, що серед українців є люди віком 60+, які мають значний досвід участі в бойових діях. Проте це є винятковими випадками, а не загальним віковим стандартом. Ці особи дійсно накопичили знання, які можуть бути корисні на полі бою і здатні зробити більше, ніж їхні молодші товариші.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!