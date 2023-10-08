В ВСУ оценили инициативу по повышению мобилизационного возраста до 70 лет

Украинские депутаты Верховной Рады рассматривают возможность повышения мобилизационного возраста до 70 лет, что вызвало обсуждение в Вооруженных силах Украины.

Офицер резерва Воздушных Сил ВСУ, Андрей Крамаров, высказал свое мнение по поводу этой инициативы и указал на ее недостатки, о чем пишет сайт enovosty.com.

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Крамаров считает, что новый законопроект Верховной Рады не только невостребован, но также ведет к неправильному и губительному направлению. Он подчеркнул, что в Украине существует большое количество молодых людей, готовых защищать свою Родину.

По словам Крамарова, мужчин до 35 лет можно значительно быстрее подготовить к военной службе и ознакомить их с новыми средствами вооружения. Он отметил, что его поколение уже заплатило высокую цену за жизнь в демократической и независимой Украине.

Военный критикует намерения народных депутатов по повышению возрастного ограничения для мужчин, которые могут служить в ВСУ.

"О повышении призывного возраста до 70 лет - это для меня лично уже не родители, но дедушки. Мобилизация граждан такого возраста - это абсолютно неправильно. Да, у нас нет определенной, скажем, таблицы, в которой все расписано в соответствии с возрастом. Но реакция , аудиовизуальные средства наблюдения каждого человека также отличаются с возрастом", – отметил Андрей Крамаров.

Представитель ВСУ напомнил, что более молодому человеку легче служить, чем тому, кто уже принадлежит к пожилому возрасту. Однако он понимает, что среди украинцев есть люди 60+, которые имеют значительный опыт участия в боевых действиях. Однако это исключительные случаи, а не общий возрастной стандарт. Эти люди действительно накопили знания, которые могут быть полезны на поле боя и способны сделать больше, чем их младшие товарищи.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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