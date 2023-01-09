На Закарпатті запрацював новий залізничний пункт контролю через державний кордон

На території залізничної станції на Закарпатті запрацював міжнародний пункт контролю через державний кордон "Рахів". Він працюватиме цілодобово та діятиме під час воєнного стану й 90 днів після його припинення або скасування.

Про це стало відомо з повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Телеграмі. Він зауважив, що рішення ухвалено "з метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску через державний кордон з Румунією для залізничного сполучення "Ділове".

Тим часом у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зауважили, що цей міжнародний пункт контролю через державний кордон діятиме для українців, які вирушають потягом в Румунію, або повертаються з цієї країни залізницею.

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Нагадаємо, що українці можуть в'їхати чи виїхати з Румунії й через наступні пункти перетину державного кордону, що працюють цілодобово:

Солотвино – Сігету Мармацієй" – дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

"Порубне – Сірет" – дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.

"Дякове – Халмеу" – тут пропускають пасажирський, вантажний автотранспорт, пасажирські автобуси, легкові автомобілі та пішоходів.

Працює ще один пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" – через нього перетнути кордон можна з 08:00 до 20:00. Тут пропускають пасажирські автомобілі вагою до 3,5 тонни та пішоходів.

Раніше UAportal писав про те, як українці за кордоном зможуть продовжувати дію закордонних паспортів. Йдеться не лише про можливість продовжити строк дії закордонного паспорта громадянина України, а й внесення до них даних про дітей у закордонних дипломатичних установах України.

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