В Закарпатье заработал новый железнодорожный пункт контроля через государственную границу

На территории железнодорожной станции в Закарпатье заработал международный пункт контроля через государственную границу "Рахив". Он будет работать круглосуточно и будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.

Об этом стало известно из сообщения постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Телеграмме. Он отметил, что решение принято "в целях упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения "Деловое".

Тем временем в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметили, что этот международный пункт контроля через государственную границу будет действовать для украинцев, отправляющихся поездом в Румынию, или возвращающихся из этой страны по железной дороге.

Видео дня

Напомним, что украинцы могут въехать или выехать из Румынии и через следующие пункты пересечения государственной границы, работающие круглосуточно:

Солотвино – Сигету Мармацией" – разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонны, а также легковых автомобилей и пешеходов.

"Порубное – Сирет" – разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.

"Дьяково – Халмеу" – здесь пропускают пассажирский, грузовой автотранспорт, пассажирские автобусы, легковые автомобили и пешеходы.

Работает еще один пункт пропуска "Красноильск - Возраст де Сус" - через него пересечь границу можно с 08:00 до 20:00. Здесь пропускают пассажирские автомобили весом до 3,5 тонны и пешеходов.

Ранее UAportal писал о том, как украинцы за границей смогут продолжать действие загранпаспортов. Речь идет не только о возможности продлить срок действия загранпаспорта гражданина Украины, но и внесении в них данных о детях в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!