На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ підняли український прапор ще у 7 населених пунктах

Українські воїни вже звільнили 7 населених пунктів на південному напрямку. Їм вдалося зробити це за тиждень.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний командир Олексій Громов. За його словами, сили оборони вже відновили контроль над 103 кв. км української території. Просування українських підрозділів вглиб оборони противника становило від 3 до 6,5 км.

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"Протягом останнього тижня наші війська просунулися вглиб противника до трьох кілометрів в районі населеного пункту Мала Токмачка та до семи кілометрів в районі населеного пункту південніше Великої Новосілки", – розповів він. Громов повідомив: на Бердянському напрямку звільнено Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівку, Білогорівку.

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На брифінгу в Military Media Center заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що на Оріхівському напрямку підрозділи Нацгвардії ведуть наступальні дії у складі Сил оборони.

"Попри значну щільність мінно-вибухових загороджень та інтенсивні артилерійські обстріли, мають частковий успіх, просунулись на глибину від 650 до 1500 м в напрямку села Новопокровка", - сказав Микола Уршалович.

За його словами, у районі населених пунктів Времівка та Велика Новосілка Нацгвардійці утримують займані позиції в умовах щільного вогневого впливу.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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