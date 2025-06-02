Важливо для клієнтів: український банк змінив термін дії карток - що потрібно знати

Ощадбанк повідомив про продовження терміну дії всіх платіжних карток, навіть тих, строк дії яких вже спливає. Відтепер усі картки залишатимуться активними щонайменше до 31 грудня 2025 року.

Як пояснили в банку, таке рішення ухвалено у зв’язку з воєнним станом в Україні. Прострочені картки блокувати не будуть.

"Для зручності наших клієнтів у період дії воєнного стану Ощадбанк продовжив строк користування платіжними картками до кінця 2025 року. Якщо ваша нова картка вже готова до видачі, ви можете забрати її у зручний час у найближчому відділенні банку", – йдеться в офіційній заяві установи.

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Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток, строк дії яких завершувався в період з лютого 2022 року по березень 2025 року включно.

Щоб картка залишалася активною, у період з січня по лютий 2025 року по ній повинна бути здійснена принаймні одна транзакція – це може бути операція в банкоматі, касі, торговельному терміналі або будь-який інший розрахунок.

Зараховуються навіть ті операції, які не були успішно завершені, за умови, що:

залишок на рахунку дорівнює нулю;

не було жодної активності протягом останніх шести місяців.

Проте, важливо: обидва ці критерії мають бути виконані одночасно, щоб картка не втратила чинність.

Раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" радить клієнтам замінити картки.

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