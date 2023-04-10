Поблизу Неаполя археологи виявили мармурову інкрустовану підлогу затопленої вілли (фото)

Біля узбережжя Неаполя в Італії виявили нові елементи давньоримських розкішних вілл, які затоплені. Зокрема, дослідники виявили поблизу археологічного парку Байя мармурову інкрустовану підлогу.

Дослідження Терм Лакуса, приватної термальної лазні, побудованої всередині домуса, виявило ділянку довжиною понад 260 футів з видимими залишками, включаючи кам’яну колонаду з обваленими колонами, виготовленими з гарного імпортованого мармуру Портасанта з Хіоса в Греції. Про це повідомляє The History Blog.

Також було виявлено велику частину підлоги opus sectile (мармурова інкрустація). Він також був зроблений з мармуру Portasanta, але в різних кольорах. Такий стиль оздоблення був характерний для пізньої античності.

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Берегова лінія Байя була піддана брадисейзму – циклам опускання та підняття – протягом тисяч років завдяки своєму розташуванню. Берегова лінія римської епохи перебувала в циклі опускання.

Через це вілли еліти, включно з палацами імператорів між 1 і 3 століттями, перебували під постійною небезпекою затоплення. Підняття почалося в 10 столітті, і сьогоднішній рівень моря перевищує 30 футів вище рівня моря римської доби.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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