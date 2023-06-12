Поверніть ідеальний білий колір: як очистити ванну від нальоту

Щоб відновити блиск та білизну вашої ванни, не потрібно використовувати агресивні хімічні засоби. На вашій кухні вже можуть бути два продукти, які разом здатні допомогти вам очистити брудну ванну.

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Для того, щоб зберегти вашу ванну і захистити її від абразивних засобів, існує простий і ефективний метод. Вам знадобиться лише оцет і рідина для миття посуду, повідомляє портал santeplus.

Ось як очистити ванну до блиску:

Налийте 30 мл оцту в глибоку ємність і нагрійте його в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини; Після нагрівання перелийте оцет у пляшку з розпилювачем і додайте 15 мл рідини для миття посуду; Струсніть пляшку, щоб змішати розчин; Розпорошіть отриманий розчин на поверхню ванни і залиште його на 30 хвилин; Потім протріть поверхню губкою і змийте теплою водою.

Важливо зазначити, що цей очищувальний розчин також можна використовувати для чищення душу і раковини. Білий оцет має противапняні та антисептичні властивості, що допоможуть забезпечити чистоту і блиск поверхонь.

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Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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