Весна відступає: синоптики попереджають про різке зниження температури на початку травня

У четвер, 1 травня, більшість регіонів України очікує тепла весняна погода – денна температура коливатиметься в межах від +16 до +24 градусів. Водночас вже наступної ночі, 2 травня, синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту, які можуть сягати 0...–5°C.

Таку інформацію оприлюднив Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook. У перший день травня опадів майже не прогнозують, лише місцями у західних, північних, центральних областях і на Харківщині можливі короткочасні дощі.

Крім того, фахівці попереджають про сильні пориви вітру у північних та центральних областях – швидкість може досягати 15–20 м/с.

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У ніч на четвер температура повітря коливатиметься в межах +5…+10 градусів, а на морському узбережжі буде тепліше – близько +13. У денний час очікується від +19 до +24 градусів, у північних регіонах – дещо прохолодніше: +15…+20.

На Київщині 1 травня прогнозується змінна хмарність. Вночі опадів не передбачається, а вдень місцями можливий нетривалий дощ. Також очікуються пориви вітру 15–20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності (жовтому).

По області температура вночі становитиме +5…+10 градусів, удень – від +15 до +20. У самому Києві нічна температура – +8…+10, денна – +16…+18 градусів.

У п’ятницю, 2 травня, метеорологи застерігають про заморозки на поверхні ґрунту у межах 0…–5°C. Таке похолодання очікується у західних, північних і більшості центральних регіонів України.

У денний час повітря прогріватиметься до +12…+16 градусів. У південних та західних областях температура може піднятися до +22.

Раніше ми розповідали, що за даними синоптиків, холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати.

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