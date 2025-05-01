Весна отступает: синоптики предупреждают о резком снижении температуры в начале мая

В четверг, 1 мая, большинство регионов Украины ожидает теплая весенняя погода – дневная температура будет колебаться в пределах от +16 до +24 градусов. В то же время уже на следующую ночь, 2 мая, синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы, которые могут достигать 0...–5°C.

Такую информацию обнародовал Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook. В первый день мая осадки почти не прогнозируются, лишь местами в западных, северных, центральных областях и в Харьковской области возможны кратковременные дожди.

Кроме того, специалисты предупреждают о сильных порывах ветра в северных и центральных областях - скорость может достигать 15-20 м/с.

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В ночь на четверг температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10 градусов, а на морском побережье будет теплее – около +13. В дневные часы ожидается от +19 до +24 градусов, в северных регионах – несколько прохладнее: +15…+20.

В Киевской области 1 мая прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен непродолжительный дождь. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности (желтому).

По области температура ночью будет +5…+10 градусов, днем – от +15 до +20. В самом Киеве ночная температура – +8…+10, дневная – +16…+18 градусов.

В пятницу, 2 мая, метеорологи предостерегают о заморозках на поверхности почвы в пределах 0…–5°C. Такое похолодание ожидается в западных, северных и большинстве центральных регионов Украины.

В дневное время воздух будет прогреваться до +12…+16 градусов. В южных и западных областях температура может подняться до +22.

Ранее мы рассказывали, что по данным синоптиков, холод отходит, но летом придется подождать.

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