В'їзд до ЄС стане платним для українців: подробиці

Європейський Союз впроваджує систему ETIAS. Тепер українцям, які планують виїзд за кордон, потрібно буде виконати ряд процедур. Крім того, передбачена певна плата, проте варто зазначити, що вона є досить невеликою.

Запуск ETIAS додасть багато нюансів для громадян України. Зокрема, необхідно буде подати заявку онлайн, вказати ряд особистих відомостей, відповісти на запитання служби безпеки та сплатити відповідний збір, повідомляє Закордон 24.

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Яким буде розмір збору

На щастя, внесок для подорожуючих, який сплачується до ЄС, не буде серйозним фінансовим тягарем. Він становитиме всього 7 євро (приблизно 320 гривень). Отриманий мандрівником дозвіл на в'їзд буде дійсним протягом трьох років або до моменту закінчення терміну дії закордонного паспорта, якщо це станеться раніше.

Слід зазначити, що пільговий період для ETIAS триватиме приблизно 6 місяців. У цей час подорожуючі матимуть можливість звикнути до нових умов. Водночас людей закликають не відкладати оформлення дозволу на в'їзд і зробити це як тільки ETIAS стане активним.

Протягом дії пільгового періоду деякі подорожуючі зможуть не сплачувати збір. Це стосується дітей до 18 років та осіб, які досягли 70 років.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто з чоловіків не може виїхати за кордон навіть за наявності військового квитка.

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