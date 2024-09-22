Въезд в ЕС станет платным для украинцев: подробности

Европейский Союз внедряет систему ETIAS. Теперь украинцам, которые планируют выезд за границу, нужно будет выполнить ряд процедур. Кроме того, предусмотрена определенная плата, однако стоит отметить, что она является достаточно небольшой.

Запуск ETIAS добавит много нюансов для граждан Украины. В частности, необходимо будет подать заявку онлайн, указать ряд личных сведений, ответить на вопросы службы безопасности и оплатить соответствующий сбор, сообщает Заграница 24.

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Каким будет размер сбора

К счастью, взнос для путешествующих, который уплачивается в ЕС, не будет серьезным финансовым бременем. Он будет составлять всего 7 евро (примерно 320 гривен). Полученное путешественником разрешение на въезд будет действительным в течение трех лет или до момента окончания срока действия загранпаспорта, если это произойдет раньше.

Следует отметить, что льготный период для ETIAS продлится примерно 6 месяцев. В это время путешественники будут иметь возможность привыкнуть к новым условиям. В то же время людей призывают не откладывать оформление разрешения на въезд и сделать это как только ETIAS станет активным.

В течение действия льготного периода некоторые путешественники смогут не платить сбор. Это касается детей до 18 лет и лиц, достигших 70 лет.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто из мужчин не может выехать за границу даже при наличии военного билета.

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