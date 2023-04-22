Відеоспостереження, керування освітленням та музикою: Як самостійно зробити розумний будинок

Зробити розумний будинок стає все більш популярним рішенням серед українців, і не дивно, адже це дає можливість контролювати домашнє середовище з будь-якого місця за допомогою смартфону чи голосового помічника. Які технології використовують для створення розумних будинків та як їх встановлювати – розберемось у цій статті.

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Одна з найбільш розповсюджених технологій для забезпечення розумного будинку – це використання "розумних" пристроїв. Наприклад, це можуть бути "розумні" термостати, які дозволяють автоматично регулювати температуру в будинку в залежності від часу доби та погодних умов. Іншими "розумними" пристроями можуть бути датчики руху, які вмикають світло в приміщенні, коли ви заходите в нього, або "розумні" розетки, які можна включати та вимикати з допомогою смартфону.

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Однак, для того, щоб управляти всіма цими "розумними" пристроями вам необхідно встановити спеціальну систему управління. Одна з найпопулярніших систем управління розумним будинком – це система "розумного домашнього асистента" (smart home assistant). Ці системи можуть бути засновані на голосових помічниках, таких як Amazon Echo або Google Home, або на програмному забезпеченні, що встановлюється на комп'ютер або пристрій з підтримкою "Інтернету речей" (IoT).

Для того, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки та захисту вашого розумного будинку варто встановити систему моніторингу відеоспостереження. Завдяки відеокамерам та спеціальним пристроям для запису відео ви зможете відстежувати, що відбувається у вас вдома, за вашої відсутності.

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Розумний будинок може бути не тільки зручним та комфортним для проживання, але й допомагати знизити витрати на енергопостачання та бути енергоефективним. Для цього використовують різні технології та пристрої, які дозволяють забезпечити енергоефективність та зниження витрат на опалення, кондиціювання повітря, підсвічування та інше.

Однією з ключових технологій, яка використовується в розумних будинках для забезпечення енергоефективності є система "розумний дім". Ця система дозволяє автоматично регулювати температуру в будинку, використовуючи термостати, які контролюють опалення та кондиціювання повітря в будинку. Вони можуть налаштовуватися за розкладом часу, так щоб енергія використовувалася ефективно, а також реагувати на зміни погодних умов.

Ще однією технологією, яка використовується в розумних будинках для енергоефективності, є енергозберігаюче підсвічування. Для цього використовуються LED-лампи, які використовують менше енергії, але дозволяють забезпечити достатнє освітлення приміщень. Крім того, вони можуть автоматично вимикатися, коли немає присутності в кімнаті, що також допомагає знизити витрати на електроенергію.

Також в розумних будинках використовуються сонячні панелі, які дозволяють генерувати електроенергію з сонячних променів та знижувати витрати на електроспоживання. Також можна встановити датчики диму, води та газу, які будуть автоматично сповіщати про небезпеку.

Також за допомогою такої технології можна під'єднатися до домашніх колонок або мультимедіа центру та керувати музикою\фільмами зі смартфона.

Залежно від бюджету та потреб користувача, розумний будинок може мати різні рівні автоматизації. Він може бути повністю автоматизованим, де всі процеси контролюються централізованою системою керування, або мати окремі автоматизовані системи, які працюють незалежно від інших.

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