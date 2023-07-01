Вітамінна бомба: рецепт кабачкового смузі з медом та лимоном

Не виливайте сік з натертих кабачків, адже з нього можна приготувати дуже корисний смузі, який має приємний смак. Такий напій зволожує і живить ізсередини.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт.

Корінь імбиру свіжий – 30 г

Лимон, сік – 1 шт.

Мед – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Кабачки помийте і натріть, як на оладки. Вичавіть сік крізь марлю або сито над мискою. М’якоть відкладіть для подальшого використання: він може зберігатися у холодильнику під плівкою 2-3 дні й не темніти.

2. Натріть шматочок імбиру (зі шкіркою) на дрібній тертці. Вичавіть його сік до соку з кабачка. Лимон розріжте навпіл і теж вичавіть сік у миску.

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3. Добре все перемішайте рідину і процідіть в глечик або чашку.

4. Додайте чайну ложку меду.

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