Витаминная бомба: рецепт кабачкового смузи с медом и лимоном

Не выливайте сок из натертых кабачков, ведь из него можно приготовить очень полезный смузи, имеющий приятный вкус. Такой напиток увлажняет и питает изнутри.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Корень имбиря свежий – 30 г

Лимон, сок – 1 шт.

Мед – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и натрите, как на оладьи. Выжмите сок сквозь марлю или сито над миской. Мякоть отложите для дальнейшего использования: он может храниться в холодильнике под пленкой 2-3 дня и не темнеть.

2. Натрите кусочек имбиря (с кожурой) на мелкой терке. Выжмите его сок к соку из кабачка. Лимон разрежьте пополам и тоже выжмите сок в миску.

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3. Хорошо все перемешайте жидкость и процедите в кувшин или чашку.

4. Добавьте чайную ложку меда.

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