Гости будут удивлены: как приготовить мятное варенье

Ярко-зеленое варенье из мяты удивит пикантным, свежим, горьким и сладким вкусом. Готовится оно совсем несложно, а результатом вы будете удовлетворены.

Ингредиенты:

– Мята – 1.5 стакана

– кипяток – 2.25 стакана

– лимон, сок – 2 ст. л.

– Пищевый краситель – 1 г

– Сахар – 3.5 стакана

– пектин – 80 г

Читайте также: Натуральные, долго хранящиеся мармеладки: как сделать клубничные цукаты на зиму

Способ приготовления:

1. Листья и стебли мяты промойте, положите в кастрюлю и раздавите. Залейте кипятком и настаивайте 10 минут.

2. Раствор процедите, отмерьте 1/2 стакана мяты и поверните в кастрюлю. Добавьте лимонный сок, зеленый пищевой краситель и сахар. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Добавьте пектин и кипятите еще минуту при постоянном помешивании.

3. Выключите огонь и снимите пену. Переведите в простерилизованные горячие банки и закройте.

4. Возьмите большую кастрюлю, положите на ее дно чистую ткань и наполовину заполните водой. Включите сильный огонь и осторожно опустите банки в кастрюлю на расстоянии 2 сантиметров друг от друга. Уровень воды должен быть на 2 см выше верха банок. Доведите воду до кипения, накройте кастрюлю крышкой и варите 10 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт компота по акации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !