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Рецепты

Полезный и освежающий: Как приготовить необычный компот из цветов акации

Игорь Романько

Как сделать компот из акации

Если вы наслаждаетесь ароматом акации, вы можете сохранить его до зимы! Компот можно приготовить из соцветий акации и законсервировать. Этот напиток обладает целебными свойствами и очень вкусен. Ознакомьтесь с рецептом приготовления компота по акации.

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Соцветия акации обладают противовоспалительными, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами. Компот по акации полезен тем, кто сталкивается с проблемами желудочно-кишечного тракта, воспалением в организме, остеохондрозом и артритами. Однако перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Приготовить полезный компот по акации очень просто. Вам понадобится немного ингредиентов и немного времени. Ознакомьтесь с рецептом и готовьте вкусные зимние компоты. Приведенные пропорции рассчитаны на 3-литровую банку.

Ингредиенты:

  • 5 штук соцветий акации;
  • Четверть апельсина;
  • 3 литра воды;
  • 150 г сахара;
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты;
  • Мята.

Простерилизуйте банки и крышки кипятком. Промойте мяту и веточки акации. Разложите в банки по пять соцветий акации, нарежьте апельсин на кружочки, добавьте мяту, сахар и лимонную кислоту. Залейте банки кипятком вверх. Закройте крышками. Переверните их и оберните пледом. Через несколько часов банки можно перенести в холодное место.

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Рецепты