Полезный и освежающий: Как приготовить необычный компот из цветов акации

Если вы наслаждаетесь ароматом акации, вы можете сохранить его до зимы! Компот можно приготовить из соцветий акации и законсервировать. Этот напиток обладает целебными свойствами и очень вкусен. Ознакомьтесь с рецептом приготовления компота по акации.

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Соцветия акации обладают противовоспалительными, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами. Компот по акации полезен тем, кто сталкивается с проблемами желудочно-кишечного тракта, воспалением в организме, остеохондрозом и артритами. Однако перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Приготовить полезный компот по акации очень просто. Вам понадобится немного ингредиентов и немного времени. Ознакомьтесь с рецептом и готовьте вкусные зимние компоты. Приведенные пропорции рассчитаны на 3-литровую банку.

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Ингредиенты:

5 штук соцветий акации;

Четверть апельсина;

3 литра воды;

150 г сахара;

1 чайная ложка лимонной кислоты;

Мята.

Простерилизуйте банки и крышки кипятком. Промойте мяту и веточки акации. Разложите в банки по пять соцветий акации, нарежьте апельсин на кружочки, добавьте мяту, сахар и лимонную кислоту. Залейте банки кипятком вверх. Закройте крышками. Переверните их и оберните пледом. Через несколько часов банки можно перенести в холодное место.

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