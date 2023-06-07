Полезный и освежающий: Как приготовить необычный компот из цветов акации
Если вы наслаждаетесь ароматом акации, вы можете сохранить его до зимы! Компот можно приготовить из соцветий акации и законсервировать. Этот напиток обладает целебными свойствами и очень вкусен. Ознакомьтесь с рецептом приготовления компота по акации.
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Соцветия акации обладают противовоспалительными, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами. Компот по акации полезен тем, кто сталкивается с проблемами желудочно-кишечного тракта, воспалением в организме, остеохондрозом и артритами. Однако перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Приготовить полезный компот по акации очень просто. Вам понадобится немного ингредиентов и немного времени. Ознакомьтесь с рецептом и готовьте вкусные зимние компоты. Приведенные пропорции рассчитаны на 3-литровую банку.
Ингредиенты:
- 5 штук соцветий акации;
- Четверть апельсина;
- 3 литра воды;
- 150 г сахара;
- 1 чайная ложка лимонной кислоты;
- Мята.
Простерилизуйте банки и крышки кипятком. Промойте мяту и веточки акации. Разложите в банки по пять соцветий акации, нарежьте апельсин на кружочки, добавьте мяту, сахар и лимонную кислоту. Залейте банки кипятком вверх. Закройте крышками. Переверните их и оберните пледом. Через несколько часов банки можно перенести в холодное место.
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