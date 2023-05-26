Как приготовить шоколадный фондан, чтобы был как в ресторане
Секрет шоколадного фондана в жидкой серединке, вытекающей при разрезании. Поэтому при его выпекании нужно внимательно следить за температурным режимом, чтобы он не пересушился.
Ингредиенты:
Черный шоколад – 90 г
Сахар – 25 г
Сливочное масло – 30 г
Мука пшеничная – 25 г
Яйца – 1 шт.
Какао-порошок – 5 г
Мороженое – шарик
Шоколадный топинг – по желанию
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Способ приготовления:
1. Шоколадку измельчите и положите в кастрюлю. Туда же добавьте масло. Поставьте на водяную баню и растопите.
2. Взбейте яйца и сахар, добавьте полученную смесь в шоколадную массу и перемешайте.
3. Насыпьте в полученную смесь муку и взбейте.
4. Смажьте формы для выпечки и посыпьте какао.
5. Наполните формы тестом на ⅔ объема.
6. Отправьте в духовку и выпекайте при температуре до 190 °C 5–7 минут.
7. Готовый фондан накройте блюдцем, переверните и извлеките из формы.
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