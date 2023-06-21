Понадобится всего два ингредиента: рецепт конфитюра из смородины

Смородина вкусна не только в свежем виде, но и в качестве варенья или конфитюра. Это отличный способ заготовить смородину на зиму. Учитывая, что в этой ягоде много пектина – конфитюр из нее получается потрясающий.

Ингредиенты:

– красная смородина – 1 кг

– Сахар – 1 кг

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Способ приготовления:

1. Промойте, переберите, удалите веточки и высушите ягоды.

2. Измельчите смородины блендером.

3. К ягодной массе добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Варите до загустения. Пену снимайте.

4 Простерилизуйте банки, прокипятите 5-7 минут металлические крышки. Переложите конфитюр в банки и закатайте. Переверните, укутайте и оставьте остывать.

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5. Держите банки в темном прохладном месте или в холодильнике. Конфитюр можно хранить год.

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