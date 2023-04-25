Смакота всього з двох інгредієнтів : рецепт лаваша з сиром

Лаваш із сиром – це чудовий варіант сніданку, перекусу чи закуски на стіл. З начинками можна експериментувати: обмежитись лише сиром або додати зелень, болгарський перець чи м‘ясо.

Інгредієнти:

– 2 квадратні лаваші

– 250 г твердого сиру

– 1 червоний солодкий перець

– 1/3 перцю чилі

– кріп до смаку

– петрушка до смаку

– сіль та перець до смаку

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Спосіб приготування:

1. Натріть на тертці 250 г твердого сиру.

2. Подрібніть зелень.

3. Натріть на тертці очищений від шкіри болгарський перець.

4. Змішайте сир, зелень та болгарський перець, посоліть, поперчіть.

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5 Наріжте лаваш смужками та викладіть начинку. Скрутіть лаваш.

6. Нагрійте сковорідку або гриль та викладіть лаваш з начинкою. Смажте по 2 хвилини з кожного боку. 7.Подавайте гарячим.

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