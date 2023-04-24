Кефір, горілка, ківі або м'ята: названі ідеальні маринади для шашлику

Коли настає по-справжньому тепла погода, все більше українців відпочивають на природі. Головним атрибутом "вуличних посиденьок" є шашлик.

Якщо ви хочете приготувати цю страву якось по-особливому, пропонуємо вам чотири рецепти маринадів для м'ясних страв. Обирайте будь-який, що вам сподобався, та спробуйте приготувати. І пам'ятайте: чим жорсткіше м'ясо ви оберете для шашликів, тим довше потрібно витримувати його в маринаді. А ще – для маринування обирайте емальований посуд.

Маринад на кефірі

Цей спосіб вимочування м'яса використовують для свинини.

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На 500 грамів м'яса треба взяти літр кефіру, 2 цибулини, сіль, перець горошком та кінзу. Свинину наріжте великими шматками, викладіть у миску, а зверху присипте цибулею, порізаною кільцями. Посоліть та поперчіть м'ясо, посипте кінзою та залийте кефіром. Перемішайте та маринуйте як мінімум 12 годин.

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Маринад на м'яті

На кілограм м'яса вам знадобиться пучок перцевої м'яти, зубчик часнику, вустерський соус (столова ложка), солодкий перець (2 шт.), несолодкий йогурт (250 грамів), сіль та духмяний перець горошком.

М'яту треба помити та обсушити, нарізати її та вкинути у чашу блендера. Додайте туди сіль, часник та перебийте. Потім додайте вустерський соус та йогурт й збийте до однорідності. М'ясо поріжте, посипте горошком перцю (на смак) та залийте маринадом, настоюйте до двох годин.

Маринад на горілці (або коньяку)

Він більше підійде до шашлику з баранини.

Що потрібно:

Баранина – 500 грамів

Курдючне сало – 50 грамів

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Горілка (або коньяк) – 200 мл

Сушена зелень – 20 грамів

Лимонна кислота – 2 ч. л.

Як готувати:

М'ясо наріжте на не дуже товсті шматочки (десь 4 см), покладіть у каструлю, посоліть та поперчіть, втираючи сіль та перець у баранину. Цибулю наріжте дрібно та додайте до м'яса. Полийте алкоголем та всипте лимонну кислоту. Перемішайте та поставте в холодильник на 8 годин. Мариноване м'ясо нанизують на шампури чергуючи зі шматочками курдючного сала.

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Маринад з ківі

Цей маринад підходить для будь-яких видів м'яса.

Які продукти потрібні:

Кілограм будь-якого м'яса

Цибуля – 2-3 штуки

Ківі – 1 штука

Газована мінералка – 1 склянка

Спеції та сіль – на ваш смак.

Як готувати:

М'ясо наріжте та додайте до нього порізану кружальцями цибулю. Притрусіть спеціями та посоліть. Залийте його мінералкою та поставте у холодильник на 12 годин. Ківі треба натерти, або перебити блендером.

Ківі треба додавати наприкінці маринування. До яловичини – за годину до приготування, До баранини – за 40 хвилин, до свинини та курятини – за 20 хвилин.

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