Який бур'ян не треба виривати на городі: у чому користь портулаку та що з нього готують

Портулак часто можна зустріти в саду чи на городі, він росте, стелячися по землі, не надто укорінюючися в ґрунт. Зазвичай його позбуваються, не знаючи, що його можна вживати у їжу.

Наприклад, ця звичайна городня рослина включається в дієтичне меню для схуднення, оскільки має низьку калорійність та високу концентрацію вітамінів (на 100 г має лише 16 ккал). А ще портулак застосовують у народній медицині та в косметичних цілях.

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Властивості портулаку:

сечогінна дія;

сприяє регенерації;

антиоксидантна дія;

судинорозширювальна та імуномодулювальна функція;

має седативні властивості;

як антигельмінтний та антибактеріальний засіб.

Листя портулаку містить вуглеводи та білки, натуральні цукри й кислоти, алкалоїди, сапоніни та глікозиди. А ще листя багате на цинк, залізо, кальцій, мідь, вітаміни А, С і РР.

Як пише видання Нealthapple.info портулак здатен знижувати показник цукру в крові, примочки з настоянки портулаку використовують при нейродерміті або псоріазі.

Настої та відвари з цієї рослини вживають при циститі (як протизапальний засіб), промивають очі при кон’юнктивіті, полощуть рота при кровоточивості ясен.

А ще городній портулак можна вживати при високому артеріальному тиску, безсонні, дратівливості.

Настої з портулаку допомагають позбутися від глистової інвазії.

Оскільки портулак має протизапальну дію, його потовченим листям можна змащувати подразнення на шкірі та укуси від комах.

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Як вживати портулак

З портулаку (з листя чи його насіння) роблять настоянки та відвари. Листя цієї рослини вживають у салатах, омлетах, додають до різних страв. Якщо немає протипоказань, портулак городній можна вживати без обмежень.

Кому не варто вживати портулак:

при хронічних захворюваннях нирок і печінки;

жінкам під час лактації;

при аритмії;

якщо показник артеріального тиску низький;при високому гемоглобіні;

при епілепсії та важких нервових розладах.

Як приготувати смачний салат з портулаком:

Городній портулак, листочки – 200 грамів

Помідор – 1 шт.

Бринза або фета – 100 грамів

Оливки без кісточок – 100 грамів (можна замінити свіжим огірком)

Для заправки знадобиться 2 столові ложки олії, столова ложка лимонного соку, чайна ложка гірчиці (зернятками).

Листя портулаку треба вимити та обсушити й вкинути у глибокий посуд. Додати шматочки помідора, подрібнену бринзу (або фету) та порізані оливки. У невеличкій мисці змішайте олію, лимонний сік та гірчицю. Після того, як присмачили салат, можна подавати до столу.

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