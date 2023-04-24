Какой сорняк не надо вырывать на огороде: в чем польза портулака и что из него готовят

Портулак часто можно встретить в саду или на огороде, он растет, стелясь по земле, не слишком укореняясь в почву. Обычно его избавляются, не зная, что его можно употреблять в пищу.

К примеру, это обычное огородное растение включается в диетическое меню для похудения, поскольку имеет низкую калорийность и высокую концентрацию витаминов (на 100 г имеет всего 16 ккал). А еще портулак используют в народной медицине и в косметических целях.

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Свойства портулака:

мочегонное действие;

способствует регенерации;

антиоксидантное действие;

сосудорасширяющая и иммуномодулирующая функция;

обладает седативными свойствами;

как антигельминтное и антибактериальное средство.

Листья портулака содержат углеводы и белки, натуральные сахара и кислоты, алкалоиды, сапонины и гликозиды. А еще листья богаты цинком, железом, кальцием, медью, витаминами А, С и РР.

Портулак способен снижать показатель сахара в крови, примочки с настойки портулака используют при нейродермите или псориазе, пишет издание Нealthapple.info.

Настои и отвары из этого растения употребляют при цистите (как противовоспалительное средство), промывают глаза при конъюнктивите, полощут рта при кровоточивости десен.

А еще огородный портулак можно использовать при высоком артериальном давлении, бессоннице, раздражительности.

Настои из портулака помогают избавиться от глистной инвазии.

Поскольку портулак оказывает противовоспалительное действие, его толчеными листьями можно смазывать раздражение на коже и укусы от насекомых.

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Как употреблять портулак

Из портулака (из листьев или их семян) делают настойки и отвары. Листья этого растения употребляют в салатах, омлетах, добавляют в разные блюда. Если нет противопоказаний, портулак огородный можно использовать без ограничений.

Кому не стоит употреблять портулак:

при хронических заболеваниях почек и печени;

женщинам во время лактации;

при аритмии;

если показатель артериального давления низкий; при высоком гемоглобине;

при эпилепсии и тяжелых нервных расстройствах.

Как приготовить вкусный салат с портулаком:

Огородный портулак, листочки – 200 граммов

Помидор – 1 шт.

Брынза или фета – 100 граммов

Оливки без косточек – 100 граммов (можно заменить свежим огурцом)

Для заправки понадобится 2 столовых ложки масла, столовая ложка лимонного сока, чайная ложка горчицы (зернышки).

Листья портулака нужно вымыть и обсушить и бросить в глубокую посуду. Добавить кусочки помидора, измельченную брынзу (или фету) и нарезанные оливки. В небольшой миске смешайте растительное масло, лимонный сок и горчицу. После того как сдобрили салат, можно подавать к столу.

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