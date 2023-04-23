Для полезного завтрака: как приготовить драники из картофеля, нута и феты
Нут, или турецкий орех, содержит легкоусвояемый белок растительного происхождения. Клетчатка, в большом количестве содержащаяся в нуте, способствует мягкой очистке кишечника, выведению шлаков.
И если употреблять нут в чистом виде не очень вкусно, то в блюдах с другими продуктами он очень неплохо. Предлагаем вам рецепт диетических дерунов, которые жарятся вместе с нутом, да еще и с сыром фета.
Читайте также: Сорняк, который нельзя выбрасывать: почему следует использовать мокрец в салате
Какие продукты нужны:
- Консервированный нут – 300 грамм
- Картофель – 500 граммов
- Сыр фета – 100 граммов
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Мука – 2 ст. л.
- Укроп и петрушка – по две веточки.
- Масло для жарки – 2 ст. л.
Как готовить:
- Картошку помойте, очистите и порежьте кусочками. Перекрутите в мясорубке. С нута слейте воду и перебейте блендером в пюре.
- Смешайте измельченный нут и картофель, добавьте сыр фета и размешайте до однородной массы. Вбейте туда яйцо, посолите и добавьте муку. Снова перемешайте.
- Укроп и петрушку помойте, обсушите, порежьте мелко и добавьте к тесту.
- Возьмите сковороду с антипригарным покрытием, поставьте на средний огонь и влейте растительное масло. Жарьте как обычные драники.
Предлагаем также рецепт салата с нутом, который подходит для веганов и вегетарианцев.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!