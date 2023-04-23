Для корисного сніданку: як приготувати деруни з картоплі, нуту та фети
Нут, або турецький горіх, містить легкозасвоюваний білок рослинного походження. Клітковина, у великій кількості міститься в нуті, сприяє м'якому очищенню кишківника, виведенню шлаків.
І якщо вживати нут у чистому вигляді не дуже смачно, то у стравах з іншими продуктами він смакує доволі непогано. Пропонуємо вам рецепт дієтичних дерунів, які смажаться разом з нутом та ще й з сиром фета.
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Які продукти потрібні:
- Консервований нут – 300 грамів
- Картопля – 500 грамів
- Сир фета – 100 грамів
- Яйце – 1 шт.
- Сіль – щіпка
- Борошно – 2 ст. л.
- Кріп та петрушка – по дві гілочки.
- Олія для смаження – 2 ст. л.
Як готувати:
- Картоплю помийте, очистьте та поріжте шматочками. Перекрутіть у м'ясорубці.З нуту злийте воду та перебийте його блендером у пюре.
- Змішайте подрібнені нут та картоплю, додайте сир фета та розмішайте до однорідної маси. Вбийте туди яйце, посоліть й додайте борошно. Знову перемішайте.
- Кріп та петрушку помийте, обсушіть, поріжте дрібно та додайте до "тіста".
- Візьміть сковорідку з антипригарним покриттям, поставте на середній вогонь та влийте олію. Смажте як звичайні деруни.
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