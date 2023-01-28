Який несподіваний інгредієнт додати в вінегрет замість горошку: рецепт

Нут або як його називають нохат, чи турецький горох, має високу поживну цінність в кулінарії. Він найбільше метіоніну – амінокслота, яка допомагає розщеплювати "поганий" холестерин, перешкоджає ожирінню печінки та допомагає при депресіях.

Селен у складі нуту підтримує мозкову активність, зберігає молодість та гарний стан шкіри. Також нут допомагає зміцнити серцево-судинну систему, покращує травлення, нормалізує рівень цукру на крові та виводить токсини.

Завдяки високому вмісту заліза, його вживають для покращення крові, також він здатен зміцнити імунітет та нервову систему.

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Цей продукт особливо популярний серед веганів, бо може повноцінно замінити білок. А ще він підтримує почуття ситості, тож його радять вживати, якщо є проблема із зайвою вагою.

Рецептів з додаванням нута багато, ми пропонуємо вам спробувати приготувати вінегрет з цим продуктом. Ним можна замінити зелений горошок, чи квасолю, які додають в салат.

Як продукти знадобляться:

Буряк (відварений) – 1-2 шт.

Нут (варений) – склянка

Картопля (відварена) – 2 шт.

Морква (варена) – 2 шт.

Огірки (солоні) – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Рослинна олія – 5 ст.л.

Сіль за бажанням

Як приготувати:

Нут покладіть у каструлю, залийте його холодною водою. Доведіть до кипіння та варіть 5-7 хвилин. Потім накрийте кришкою та залиште на годину. Злийте зайву рідину та промийте нут водою, висипавши на друшляк. Відварені овочі очистіть від шкірки. Цибулину теж почистіть та промийте. Наріжте дрібними кубиками буряк, огірки, моркву, картоплю та цибулю. Змішайте в глибокій мисці нарізані інгредієнти, додайте відварений нут та олію.

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