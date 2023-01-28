Какой неожиданный ингредиент добавить в винегрет вместо горошка: рецепт

Нут или как его называют нохат, или турецкий горох, имеет высокую питательную ценность в кулинарии. Он больше метионина - аминокслота, которая помогает расщеплять "плохой" холестерин, препятствует ожирению печени и помогает при депрессиях.

Селен в составе нута поддерживает мозговую активность, сохраняет молодость и хорошее состояние кожи. Также нут помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение, нормализует уровень сахара в крови и выводит токсины.

Благодаря высокому содержанию железа, его используют для улучшения крови, также он способен укрепить иммунитет и нервную систему.

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Этот продукт особенно популярен среди веганов, потому что может полноценно заменить белок. А еще он поддерживает чувство сытости, поэтому его советуют употреблять, если есть проблема с лишним весом.

Рецептов с добавлением нута много, мы предлагаем вам попробовать приготовить винегрет с этим продуктом. Им можно заменить зеленый горошек или фасоль, которые добавляют в салат.

Как продукты понадобятся:

Свекла (отварная) – 1-2 шт.

Нут (вареный) – стакан

Картофель (отварной) – 2 шт.

Морковь (вареная) – 2 шт.

Огурцы (соленые) – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Растительное масло – 5 ст.л.

Соль по желанию

Как приготовить:

Нут положите в кастрюлю, залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 5-7 минут. Затем накройте крышкой и оставьте час. Слейте лишнюю жидкость и промойте нут водой, высыпав на дуршлаг. Отварные овощи очистите от кожуры. Луковицу тоже почистите и промойте. Нарежьте мелкими кубиками свеклу, огурцы, морковь, картофель и лук. Смешайте в глубокой миске нарезанные ингредиенты, добавьте вареный нут и масло.

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